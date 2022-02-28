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Під Києвом окупанти спалили музей. Згоріли унікальні картини Марії Приймаченко

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Київська область, Понеділок 28 лютого 2022 04:44
Під Києвом окупанти спалили музей. Згоріли унікальні картини Марії Приймаченко Фото: знищені картини художниці Марії Приймаченко (ukrainky.com.ua)
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у містечку Іванків, де російські війська пробували здійснити наступ на столицю, згорів історико-краєзнавчий музей, в якому зберігалися картини народної художниці Марії Приймаченко.

Про це вночі 28 лютого повідомила дослідниця і блогерка Устина Стефанчук у своєму Facebook.

Знавець і збирачка української старовини і мистецтва гнівно та емоційно висловлюється на адресу окупантів, які в ході вторгнення також бомблять і обстрілюють Історичні об'єкти, пам'ятки архітектури, та каже, що "Приймаченко вам, му*аки, не подарую ніколи!"

Вона зазначає, що були повністю знищені унікальні твори. Які саме це були картини і скільки - не уточнюється.

Напрямок Димер-Іванків нещодавно назвали одним з найнебезпечніших напрямків російського вторгнення. Також в Київській області йшли серйозні бої в районі Гостомеля, Ворзеля і Бучі, де військові ЗСУ знищили кілька ворожих вертольотів і колону бронетехніки.

Як інформував голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба у своєму Facebook, область залишається однією з найгарячіших точок повномасштабного вторгнення Росії на території України.

"Точкове руйнування зазнали міста Васильків і Бровари. Серед територіальних громад найбільше постраждали Бучанська, Димерська, Ірпінська та Іванківська громади Київщини", - розповів він..

В Іванківському історико-краєзнавчому музеї зберігалося понад 400 експонатів, працювала виставка портретів і картин. Сам музей розташований на пам'ятці археології - давньоруському Городищі.

Народна художниця України Марія Приймаченко все життя прожила в рідному селі Болотня в Іванківському районі під Києвом. Її роботи виконані в жанрі "наївного мистецтва". Ось кілька прикладів її творів:

Під Києвом окупанти спалили музей. Згоріли унікальні картини Марії Приймаченко

Під Києвом окупанти спалили музей. Згоріли унікальні картини Марії Приймаченко

Під Києвом окупанти спалили музей. Згоріли унікальні картини Марії Приймаченко

Під Києвом окупанти спалили музей. Згоріли унікальні картини Марії Приймаченко

Фото: картина Марії Приймаченко

Раніше повідомлялося, що російські війська ракетним ударом знищили в Чернігові історичну будівлю і пам'ятник архітектури.

Також при ворожому обстрілі Гостомеля росіянами був знищено легендарний літак Ан - 225 "Мрія".

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