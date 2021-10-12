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Под Киевом мужчина напал на полицейских с вилами: его остановили выстрелом

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Киев, Вторник 12 октября 2021 22:42
Под Киевом мужчина напал на полицейских с вилами: его остановили выстрелом Фото: под Киевом мужчина напал на полицейских с вилами (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Фастовском районе Киевской области мужчина бросился на полицейских с вилами. Правоохранители остановили его предупредительным выстрелом в воздух.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

Отмечается, что вечером 11 октября дежурному поступило сообщение о краже инструментов. На вызов прибыл наряд патрульной полиции Калиновского отдела.

Прибыв на место правоохранители обнаружили двух мужчин - 63-летнего отца и его 28-летнего сына. Они находились в состоянии алкогольного опьянения.

Увидев полицейских, они начали нецензурно ругаться на правоохранителей, хватать их за одежду и бросаться в драку. В какой-то момент молодой человек схватил вилы и набросился на патрульных.

На замечание полицейских прекратить нападение мужчина не реагировал. Остановить его они смогли предупредительным выстрелом в воздух.

По факту нападения на полицейских возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

Под Киевом мужчина напал на полицейских с вилами: его остановили выстрелом

Фото: под Киевом мужчина напал на полицейских с вилами (facebook.com/pol.kyivregion)

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Киевская область Министерство внутренних дел Украины
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