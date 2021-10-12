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Під Києвом чоловік з вилами напав на поліцейських: його зупинили пострілом

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 22:42
Під Києвом чоловік з вилами напав на поліцейських: його зупинили пострілом Фото: під Києвом чоловік напав на поліцейських з вилами (npu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У Фастівському районі Київської області чоловік з вилами кинувся на поліцейських. Правоохоронці зупинили його попереджувальним пострілом у повітря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що ввечері 11 жовтня черговому надійшло повідомлення про крадіжку інструментів. На виклик прибув наряд патрульної поліції Калинівського відділу.

Прибувши на місце правоохоронці виявили двох чоловіків - 63-річного батька та його 28-річного сина. Вони перебували в стані алкогольного сп'яніння.

Побачивши поліцейських, вони почали нецензурно лаятися на правоохоронців, хапати їх за одяг і кидатися в бійку. У якийсь момент молодий чоловік схопив вила і накинувся на патрульних.

На зауваження поліцейських припинити напад чоловік не реагував. Зупинити його вони змогли попереджувальним пострілом у повітря.

За фактом нападу на поліцейських порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Під Києвом чоловік з вилами напав на поліцейських: його зупинили пострілом

Фото: під Києвом чоловік напав на поліцейських з вилами (facebook.com/pol.kyivregion)

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