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Под Киевом конфликт из-за такси перерос в стрельбу: ранен один человек

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Броварах (Киевская область) между мужчинами произошел конфликт из-за такси, который перерос в стрельбу. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, оба мужчины были пьяны и одновременно вызвали такси. После того как автомобиль приехал, они стали выяснять, кто первый поедет. Затем началась драка, во время которой один из них достал травматический пистолет и выстрелил в воздух, а затем случайно ранил своего оппонента в грудь.

После этого стрелявший сел в такси и уехал. Прибывшие на место медики оказали 32-летнему пострадавшему помощь на месте. От госпитализации он отказался - его жизни ничего не угрожает.

Полиция установила личность стрелявшего. Им оказался 47-летний житель Броваров. Он задержан. По месту его жительства обнаружено травматическое оружие.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Фото: в Броварах произошла стрельба из-за такси, есть раненый (kv.npu.gov.ua)

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Министерство внутренних дел УкраиныБровары