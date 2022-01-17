Под Киевом в детсаду произошла вспышка ротавируса. Возбудили дело

В январе этого года у 14 воспитанников детсада обнаружили признаки ротавирусной инфекции, а у одного ребенка этот диагноз подтвердили врачи. Сейчас этот ребенок находится на лечении.

"По указанному факту ювенальные прокуроры начали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей)", - заявили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства заболевания детей, а специалисты Госпотребслужбы проводят санитарно-эпидемические и лабораторные исследования.

Ротавирусная инфекция - это болезнь, которая чаще всего приводит к тяжелой диарее, нередко смертельной, особенно у младенцев и маленьких детей. Ротавирус очень заразен, а его источником является человек.

Инфицирование происходит фекально-оральным путем. Инфицироваться можно как от больного, так и от загрязненных предметов: игрушек, пола, мебели, одежды, а также во время еды.