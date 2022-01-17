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Під Києвом в дитсадку стався спалах ротавірусу. Порушили справу

Автор: Дмитро Левицький

У місті Ірпінь стався спалах ротавірусної інфекції в дитячому садку. Правоохоронці порушили кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

У січні цього року у 14 вихованців дитсадку виявили ознаки ротавірусної інфекції, а в одної дитини цей діагноз підтвердили лікарі. Наразі ця дитина перебуває на лікуванні.

"За вказаним фактом ювенальні прокурори розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 137 КК України (неналежне виконання обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей)", - заявили в прокуратурі.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини захворювання дітей, а фахівці Держспоживслужби проводять санітарно-епідемічні та лабораторні дослідження.

Ротавірусна інфекція - це хвороба, яка найчастіше призводить до тяжкої діареї, нерідко смертельної, особливо у немовлят і маленьких дітей. Ротавірус дуже заразний, а його джерелом є людина.

Інфікування відбувається фекально-оральним шляхом. Інфікуватися можна як безпосередньо від хворого, так і від забруднених предметів: іграшок, підлоги, меблів, одягу, а також під час їжі.

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Ирпеньдетский сад