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Под Киевом в детсаду произошла вспышка ротавируса. Возбудили дело

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Ирпень, Понедельник 17 января 2022 19:12
Под Киевом в детсаду произошла вспышка ротавируса. Возбудили дело Фото: в Ирпене произошла вспышка инфекции в детсаду (фото facebook.com/president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В городе Ирпень произошла вспышка ротавирусной инфекции в детском саду. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

В январе этого года у 14 воспитанников детсада обнаружили признаки ротавирусной инфекции, а у одного ребенка этот диагноз подтвердили врачи. Сейчас этот ребенок находится на лечении.

"По указанному факту ювенальные прокуроры начали уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК Украины (Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей)", - заявили в прокуратуре.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства заболевания детей, а специалисты Госпотребслужбы проводят санитарно-эпидемические и лабораторные исследования.

Ротавирусная инфекция - это болезнь, которая чаще всего приводит к тяжелой диарее, нередко смертельной, особенно у младенцев и маленьких детей. Ротавирус очень заразен, а его источником является человек.

Инфицирование происходит фекально-оральным путем. Инфицироваться можно как от больного, так и от загрязненных предметов: игрушек, пола, мебели, одежды, а также во время еды.

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Ирпень детский сад
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