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Под Киевом чиновники хотели завладеть элитными гектарами на 1 млрд грн

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 18:59
Под Киевом чиновники хотели завладеть элитными гектарами на 1 млрд грн
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Наложен арест на 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 млн грн

Руководство Обуховского отделения госгеокадастра и райгосадминистрации Обуховского района (Киевская область) хотело завладеть элитными гектарами на 1 миллиард гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Сообщается, что чиновники незаконно перевели из государственной в частную собственность 23 земельных участка общей площадью 42 гектара. Земли, которые находятся в ландшафтном заказнике местного значения "ос. Конча" и относятся к природно-заповедному фонду Украины, были переоформлены на физических лиц, связанных с заказчиком противоправного отчуждения", - сообщает СБУ.

Известно, что Печерским районным судом в Киеве наложен арест на 23 земельных участка ориентировочной оценочной стоимостью 930 миллионов гривен, что не позволило злоумышленникам осуществить их перепродажу.

Сейчас прокуратура зарегистрировала уголовное производство по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, президенту НААН вручили подозрение за незаконную передачу 15 гектаров госземель. По данным следствия, в 2013-2014 годах чиновники НААН приняли ряд решений, в результате которых более 15 гектаров государственных земель незаконно перешли в частную собственность.

Как сообщало РБК-Украина, в конце декабря СБУ разоблачила схему миллионных хищений в аграрной сфере. Чиновники присвоили 2,3 млн гривен при сделках с использованием ценных земель госучреждения.

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