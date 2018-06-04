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Под Киевом в автомобиле обнаружили застреленного мужчину

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 10:47
Фото: иллюстративное фото (npu.gov.ua)
Фото: иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы

Под Киевом в селе Гореничи в автомобиле Range Rover обнаружили застреленного мужчину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

"Сегодня ночью в Гореничах в автомобиле Range Rover было обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи. Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.

 

#Київщина: поліцейські розслідують факт загибелі молодого чоловіка Сьогодні вночі у с. #Гореничі в автомобілі «Range...

Опубліковано Головне управління Національної поліції в Київській області 3 червня 2018 р.

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге похитили и застрелили мужчину, в городе был объявлен план "Перехват".  

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Теги публикации: Киев, полиция, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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