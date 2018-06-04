Под Киевом в автомобиле обнаружили застреленного мужчину

Тело направили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы

Под Киевом в селе Гореничи в автомобиле Range Rover обнаружили застреленного мужчину. Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области в Facebook.

"Сегодня ночью в Гореничах в автомобиле Range Rover было обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями. Тело направлено в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы", - говорится в сообщении.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, криминалистическая лаборатория, кинологи. Устанавливаются свидетели и все обстоятельства преступления.

#Київщина: поліцейські розслідують факт загибелі молодого чоловіка Сьогодні вночі у с. #Гореничі в автомобілі «Range... Опубліковано Головне управління Національної поліції в Київській області 3 червня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге похитили и застрелили мужчину, в городе был объявлен план "Перехват".