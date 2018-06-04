Під Києвом в автомобілі виявили застреленого чоловіка

Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи

Під Києвом у селі Гореничі в автомобілі Range Rover виявили застреленого чоловіка. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області в Facebook.

"Сьогодні вночі в Гореничах в автомобілі Range Rover було виявлено тіло 23-річного жителя Києва з вогнепальними пораненнями. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія, кінологи. Встановлюються свідки і всі обставини злочину.

#Київщина: поліцейські розслідують факт загибелі молодого чоловіка Сьогодні вночі у с. #Гореничі в автомобілі «Range... Опубліковано Головне управління Національної поліції в Київській області 3 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі викрали і застрелили чоловіка, в місті був оголошений план "Перехоплення".