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Під Києвом в автомобілі виявили застреленого чоловіка

НовиниНадзвичайні події    04.06.2018 - 10:47
Фото: ілюстративне фото (npu.gov.ua)
Фото: ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Тіло направили в морг для проведення судово-медичної експертизи

Під Києвом у селі Гореничі в автомобілі Range Rover виявили застреленого чоловіка. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Київської області в Facebook.

"Сьогодні вночі в Гореничах в автомобілі Range Rover було виявлено тіло 23-річного жителя Києва з вогнепальними пораненнями. Тіло направлено в морг для проведення судово-медичної експертизи", - йдеться в повідомленні.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції, криміналістична лабораторія, кінологи. Встановлюються свідки і всі обставини злочину.

 

#Київщина: поліцейські розслідують факт загибелі молодого чоловіка Сьогодні вночі у с. #Гореничі в автомобілі «Range...

Опубліковано Головне управління Національної поліції в Київській області 3 червня 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кривому Розі викрали і застрелили чоловіка, в місті був оголошений план "Перехоплення".

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Теги публікації: Київ, полиция, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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