В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину, объявлен план "Перехват"

Правоохранители ищут Mercedes-Benz Sprinter белого цвета

В Кривом Роге (Днепропетровская область) в Металлургическом районе в пятницу, 1 июня, неизвестные похитили мужчину, а затем выбросили его на ходу из автомобиля с огнестрельными ранениями. Об этом сообщило местное издание "Первый Криворожский".

Потерпевший скончался от полученных ранений в больнице.

В связи с происшествием полиция объявила оперативный план «Перехват», правоохранители ищут Mercedes-Benz Sprinter белого цвета.

По словам очевидцев случившегося, между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили потерпевшего и посадили в белый Mercedes.

В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых из авто на ходу выбросили человека.

С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии он скончался в больнице.

Фото: в Кривом Роге похитили и застрелили мужчину

Напомним, ночью 23 мая в Днепропетровской области в с. Соленое мужчина поджег полицейский служебный автомобиль.