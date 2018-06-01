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В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину, объявлен план "Перехват"

НовостиПроисшествия    01.06.2018 - 23:55
Иллюстративное фото: полицейский автомобиль (npu.gov.ua)
Иллюстративное фото: полицейский автомобиль (npu.gov.ua)

Правоохранители ищут Mercedes-Benz Sprinter белого цвета

В Кривом Роге (Днепропетровская область) в Металлургическом районе в пятницу, 1 июня, неизвестные похитили мужчину, а затем выбросили его на ходу из автомобиля с огнестрельными ранениями. Об этом сообщило местное издание "Первый Криворожский".

Потерпевший скончался от полученных ранений в больнице.

В связи с происшествием полиция объявила оперативный план «Перехват», правоохранители ищут Mercedes-Benz Sprinter белого цвета.

По словам очевидцев случившегося, между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили потерпевшего и посадили в белый Mercedes.

В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых из авто на ходу выбросили человека.

С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии он скончался в больнице.

 

Фото: в Кривом Роге похитили и застрелили мужчину

Напомним, ночью 23 мая в Днепропетровской области в с. Соленое мужчина поджег полицейский служебный автомобиль.

 

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Теги публикации: Днепр, Кривой Рог, перехват, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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