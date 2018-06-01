В Кривом Роге похитили и застрелили мужчину, объявлен план "Перехват"

Правоохранители ищут Mercedes-Benz Sprinter белого цвета
В Кривом Роге (Днепропетровская область) в Металлургическом районе в пятницу, 1 июня, неизвестные похитили мужчину, а затем выбросили его на ходу из автомобиля с огнестрельными ранениями. Об этом сообщило местное издание "Первый Криворожский".
Потерпевший скончался от полученных ранений в больнице.
В связи с происшествием полиция объявила оперативный план «Перехват», правоохранители ищут Mercedes-Benz Sprinter белого цвета.
По словам очевидцев случившегося, между группой мужчин возникла ссора, после которой несколько человек схватили потерпевшего и посадили в белый Mercedes.
В автомобиле прозвучало два выстрела, после которых из авто на ходу выбросили человека.
С места происшествия мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии он скончался в больнице.
Фото: в Кривом Роге похитили и застрелили мужчину
Напомним, ночью 23 мая в Днепропетровской области в с. Соленое мужчина поджег полицейский служебный автомобиль.