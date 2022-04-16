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Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке

Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке (facebook.com/pol.kyivregion)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Литвиновка Вышгородского района Киевской области 17-летний парень подорвался на растяжке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.

По данным полиции, 15 апреля подростки пошли гулять к заброшенному зданию. Только 17-летний юноша открыл дверь, как произошел взрыв.

К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.

"Уважаемые граждане, призываем вас быть осторожными, следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами, не посещать необследованных правоохранителями здания в районах, которые были в оккупации и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей", - говорится в сообщении.

Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке (facebook.com/pol.kyivregion)

Ранее мы сообщали, что в Черниговской области трактор подорвался на противотанковой мине.

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