В селе Литвиновка Вышгородского района Киевской области 17-летний парень подорвался на растяжке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киевской области.
По данным полиции, 15 апреля подростки пошли гулять к заброшенному зданию. Только 17-летний юноша открыл дверь, как произошел взрыв.
К счастью, все ребята выжили. Один из пострадавших получил травмы головы, однако в госпитализации не нуждался.
"Уважаемые граждане, призываем вас быть осторожными, следить за досугом детей, не пользоваться лесными дорогами и тропами, не посещать необследованных правоохранителями здания в районах, которые были в оккупации и следовать инструкциям взрывотехников и спасателей", - говорится в сообщении.
Под Киевом 17-летний парень подорвался на растяжке (facebook.com/pol.kyivregion)
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