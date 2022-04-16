У селі Литвинівка Вишгородського району Київської області 17-річний хлопець підірвався на розтяжці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області.

Під Києвом 17-річний хлопець підірвався на розтяжці (facebook.com/pol.kyivregion)

"Шановні громадяни, закликаємо вас бути обережними, стежити за дозвіллям дітей, не користуватись лісовими дорогами та стежками, не відвідувати необстежені правоохоронцями будівлі в районах, які були в окупації та дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників", - йдеться у повідомленні.

На щастя, всі хлопці вижили. Один із потерпілих отримав травми голови, проте госпіталізації не потребував.

За даними поліції, 15 квітня підлітки пішли гуляти до закинутої будівлі. Тільки 17-річний юнак відчинив двері, як стався вибух.

Раніше ми повідомляли, що у Чернігівській області трактор підірвався на протитанковій міні.

Також ми писали, що в Дніпропетровській області через касетний снаряд підірвався цивільний.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!