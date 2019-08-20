"Киевоблгаз Сбыт" зачислил сэкономленные субсидии на счета 16 тыс. клиентов

"Киевоблгаз Сбыт" провел повторный пересчет остатков государственных дотаций на оплату природного газа. Средства в сумме 15,3 млн гривен были возвращены на счета 16,1 тыс. получателей субсидий. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Изменения в Порядок расчета и возврата в бюджет неиспользованных сумм субсидий, утвержденный Постановлением КМУ №534 от 23.08.2016 года вступили в силу 19 июля 2019 года. На основании этого "Киевоблгаз Сбыту" из госбюджета вернули 15,3 млн гривен неиспользованных субсидий.

"Мы уже отреагировали на требования нового Постановления КМУ и провели повторный пересчет, – сообщил директор "Киевоблгаз Сбыта" Денис Смоляков. – Указанная сумма не является монетизированной. И потребители не смогут получить эти средства наличными. В автоматическом режиме они будут списываться с лицевого счета клиентов и пойдут на оплату будущих платежей за газ".

Остаточные средства по сэкономленным субсидиям потребители смогут увидеть в квитанциях за июль. Кроме того, платежный документ будет содержать соответствующее разъяснение нововведений. А пользователи личного кабинета на сайте 104.ua в ближайшее время смогут ознакомиться с обновленным балансом своего счета.

В компании отмечают, что процедура повторного пересчета приведет к уменьшению дебиторской задолженности и "поможет снять социальное напряжение, которое возникло вследствие пробелов в законодательстве".

"В то же время еще по 8150 клиентов до сих пор остается неопределенным период получения субсидий. С февраля 2019 года поставщик газа был лишен доступа к любым данным по получателям субсидий, поэтому для уточнения информации по этим потребителям "Киевоблгаз Сбыт" отправил соответствующий запрос на управление соцзащиты", - говорится в сообщении.

Также в компании напомнили, что по состоянию на май у 22,2 тыс. клиентов ООО "Киевоблгаз Сбыт" оставались неиспользованными 34,7 млн гривен государственных компенсаций на оплату газа, начисленных до 1 февраля 2019 года. Учитывая действующие нормы Постановления № 534, компания, как поставщик газа со спецобязательствами, перечислила остатки по субсидиям в государственную казну.