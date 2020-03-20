Киево-Святошинские прокуроры обратились к Венедиктовой из-за руководителя области

Более 50 сотрудников Киево-Святошинской местной прокуратуры Киевской области подписали открытое обращение к главе Офиса президента Андрею Ермаку и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, в котором указали на целый ряд злоупотреблений со стороны руководителя областной прокуратуры Максима Киричука. Текст письма и копия подписных листов оказались в распоряжении РБК-Украина.

В частности, речь идет о неправомерном отстранении от исполнения обязанностей начальника Киево-Святошинской прокуратуры Юрия Дмитруня.

Подписанты письма утверждают, что работа местной прокуратуры, территория юрисдикции которой распространяется на Киево-Святошинский, Вышгородский, Васильковский, Обуховский, Макаровский районы и г. Ирпень с пригородами, сегодня парализована. В частности, по их словам, это связано с давлением областной прокуратуры на руководство местного подразделения.



"В конце декабря 2019 года, [глава областной прокуратуры] Киричук М.Ю. организовал внеплановую проверку деятельности Киево-Святошинской местной прокуратуры, отправив 26 работников прокуратуры области для ее проведения. Даже несмотря на известную цель этой проверки, существенных нарушений выявлено не было", - отметили авторы письма.

Кроме того, по словам подписантов, Киричук, находясь на больничном, но фактически находясь в прокуратуре области, по договоренности со своим подчиненным, и. о. прокурора области Сергеем Ефремовым за подписью последнего, в нарушение законодательства издал 4 приказа о командировке на 30 дней в прокуратуру Киевской области руководителя, первого замруководителя Киево-Святошинской прокуратуры, начальника Ирпенского горотдела и целый ряд других сотрудников. Одновременно и. о. главы прокуратуры был назначен Андрей Немировский, что фактически аналогично увольнению прежнего руководства с должности с целью получения полного контроля над местной прокуратурой.

"Насколько известно из СМИ, указанные действия Киричука связаны с преследованием личного интереса в части содействия обвиняемому экс-меру города Ирпеня Карплюку В.А. в уклонении от уголовной ответственности путем блокирования осуществления предусмотренных уголовным процессуальным законодательством полномочий при осуществлении процессуального руководства и поддержании публичного обвинения прокурорами", - говорится в письме.

Также прокуроры напоминают, что в отношении Карплюка 24 февраля 2020 года был передан в суд обвинительный акт о присвоении средств на строительстве парка "Центральный" в г. Ирпень. "В свою очередь, как известно из СМИ, Немировский А.Ю. также замешан в ряде коррупционных скандалов, однако такая информация остается непроверенной в предусмотренном законом порядке", - говорится в письме коллектива прокуратуры.

Авторы также добавили, что о моральных качествах Киричука может свидетельствовать тот факт, что во время тестирования коллектива прокуратуры он ушел на больничный, хотя его состояние здоровья позволяет фактически находиться на рабочем месте. "Этим последний избегает прохождения тестирования или использует время для дополнительной подготовки, чем ставит себя в сравнительно более выгодное положение, чем другие работники прокуратуры", - говорится в документе.

Как ранее писало РБК-Украина, прокурора Донецкой области подозревают в получении 91 тысяч гривен взятки. По версии следствия, указанную сумму он, вероятно, требовал у руководителя юридического лица за непривлечение его к уголовной ответственности.