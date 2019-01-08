З Києво-Печерської лаври зникли кілька цінних ікон, - Нищук

Фото: Євген Нищук (РБК-Україна)

На основі інвентаризації лаври відкрито кримінальні провадження

Інвентаризація Києво-Печерської лаври виявила зникнення кількох цінних ікон. Про це заявив міністр культури Євген Нищук, передає РБК-Україна з посиланням на "Прямий".

Водночас міністр не виключає, що реліквії зникли не останнім часом, а ще до 2003 року.

"Повну інвентаризацію вже частково зробили. Повні звіти нам зараз надсилають. Є деякі втрати з ікон в Києво-Печерській лаврі. З іншого боку, не треба казати, що вже щось там вивезено. Ці втрати могли бути вже в попередні часи, ще до 2003 року", - розповів Нищук.

Він додав, що зараз на базі цієї звірки тривають кримінальні провадження, вся документація направляється в правоохоронні органи

Міністр пообіцяв окремий брифінг щодо зникнення цих ікон опісля опрацювання всіх документів.

Нагадаємо, у середині грудня 2018 року Служба безпеки України заявила про намір допитати намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла у кримінальному провадженні щодо планів Росії організувати провокації під час проведення Об’єднавчого собору.