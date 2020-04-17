В Киево-Печерской лавре умер еще один монах

В Киево-Печерской лавре в результате заражения коронавирусом умер монах Никодим. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщается, монах Никодим недавно пришел в Киево-Печерскую лавру из Почаевской лавры.

В то же время УПЦ МП сообщила о выздоровлении от коронавируса шестерых монахов и послушников. Отмечается, что они уже вернулись в Киево-Печерскую лавру.

Их поселили в специальном корпусе, который подготовили службы эпиднадзора за их здоровьем будут наблюдать врачи.

Напомним, минимум три церкви и Киево-Печерская лавра стали очагами вспышек коронавируса в Украине. На территории Киево-Печерской лавры зафиксировано почти 100 случаев заражения коронавирусом. Среди больных и настоятель монастыря.

Также сообщалось о второй смерти от коронавируса на территории Киево-Печерской лавры. Умерли один из монахов и архимандрит Нектарий.

Добавим, что в общежитии Духовной академии УПЦ МП произошла вспышка коронавируса. Инфицирования коронавирусом подтвердили у трех преподавателей и 16 студентов.