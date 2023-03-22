У Києво-Печерській лаврі має продовжуватися чернече життя, - глава Мінкульту

У Києво-Печерській лаврі має продовжуватися духовне чернече життя та богослужіння. У який спосіб це буде відбуватися, стане зрозуміло найближчим часом.
Про це в інтерв’ю РБК-Україна сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.
Питання довгострокової оренди приміщень лаври Православною церквою України (ПЦУ) наразі не розглядається. Але з депутатами обговорюються можливі зміни до закону, щоб у Мінкульту була змога передавати релігійним організаціям в безкоштовне користування державне майно.
"Далеко не завжди релігійні організації можуть її (оренду, - ред.) потягнути з фінансової точки зору. Але крім Нижньої лаври у нас закінчилися угоди користування майном і в Чернігові, і в одному з храмів в Почаєві. Ми зараз над цим якраз працюємо стосовно припинення дії таких угод і підписання відповідних актів прийому-передачі", - додав Ткаченко.
Що ж стосується лаври у Києві, то зараз, як пояснив міністр, міжвідомча комісія досліджує збереження майна, у тому числі понад 800 музейних експонатів.
"Важливий акцент - це державне майно. І держава має точно розуміти, що воно збережено, що воно перебуває в належному стані, в тому числі й музейний фонд, і до нього є доступ громадськості", - сказав міністр.
Нагадаємо, ченців УПЦ Московського патріархату зобов'язали залишити Києво-Печерську лавру до 29 березня, оскільки оренду продовжувати не планують.
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