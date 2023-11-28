У Києво-Печерській лаврі презентували повернене "скіфське золото" (фото, відео)

Сьогодні, 28 листопада, у Скарбниці на території Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" відбулась презентація окремих артефактів з колекції "Крим: золото й таємниці Чорного моря", яку напередодні повернули Україні.

РБК-Україна публікує фото унікальних кримських реліквій, що були представлені на заході.

Артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці "Крим: золото й таємниці Чорного моря" в Амстердамі, повернулися до України після майже 10 років судів. Відомо, що до моменту деокупації Криму "скіфське золото" тимчасово зберігатиметься на території Києво-Печерської лаври. Варто зазначити, що відкриття виставки пройшло за участі багатьох відомих політичних та культурних діячів України. Зокрема, на заході знаходився нещодавно назначений тимчасово виконуючий обов'язки міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, який презентував частину повернених артефактів разом із представником музею. Фото: огляд артефактів з колекції (Віталій Носач, РБК-Україна)