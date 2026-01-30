Києво-Печерська лавра знову відкривається, але не повністю: що зміниться для відвідувачів

Попри тимчасові технічні обмеження, Національний заповідник Києво-Печерська лавра відчиняє свої двері з 31 січня. Для відвідування буде доступною лише територія Верхньої лаври.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення Національного заповідника Києво-Печерська лавра у Facebook.
У повідомленні також зазначають, що виставкові зали та дзвіниця залишаються зачиненими.
"Плануйте свої візити, щоб впіймати зимову атмосферу та зробити фото на згадку", - кажуть у лаврі.
Додамо, що з 23 січня 2026 року територія та експозиційні об’єкти заповідники були зачинені для відвідувачів, оскільки потрібно було відновити теплопостачання.
Нагадаємо, що у ніч проти 24 січня 2026 року внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ були пошкоджені об’єкти Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", які входять до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.
Пошкоджень зазнали корпус №66 - вхідна частина до комплексу Дальніх печер, а також корпус №67 - Аннозачатіївська церква. Вибуховою хвилею вибито частину вікон і дверей, у багатьох місцях пошкоджено штукатурне оздоблення. Водночас самі печери не постраждали.
Генеральний директор заповідника Максим Остапенко наголосив, що це перше з часів Другої світової війни пошкодження Києво-Печерської лаври внаслідок вибуху повітряної цілі.
Додамо, що під час Другої світової радянські війська при відступі замінували головний храм Києво-Печерської Лаври Успенський собор. Внаслідок вибуху святиня була зруйнована майже вщент, її заново звели лише після відновлення Незалежності України.
