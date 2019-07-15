Киевляне-участники АТО/ООС будут обеспечены жильем, - КГГА

В Киеве одобрена соответствующая концепция до 2024 года
В Киеве принята Концепция обеспечения жильем киевлян - участников антитеррористической операции, членов семей погибших (умерших) киевлян - участников АТО. Об этом говорится в соответствующем распоряжении КГГА №1204, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу администрации.
Срок реализации концепции - до 2024 года. За эти 6 лет планируется обеспечить жильем 1880 лиц из числа указанных категорий, что составляет 63% от их общего количества по состоянию на 31 декабря 2018 года.
"В конце прошлого года на учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, насчитывалось 2797 участников антитеррористической операции, 151 человек с инвалидностью из числа участников антитеррористической операции, 35 членов семей погибших (умерших) участников АТО. В течение 2015-2018 годов сохраняется в целом положительная динамика как приобретения квартир за счет бюджета Киева (учитывая приобретенные, но не врученные в 2018 году), так и размера субвенций из государственного бюджета Украины. Но даже если мы сохраним темпы реализации и финансирования соответствующей программы – и это еще без учета последующей постановки на учет для улучшения жилищных условий этих киевлян понадобится почти 20 лет. Поэтому, безусловно, необходимо внедрить дополнительные механизмы строительства и приобретения жилья для указанных категорий лиц, что и предусмотрено новой концепцией", – прокомментировал заместитель председателя КГГА Александр Спасибко.
Концепцией предусмотрено несколько механизмов решения затронутых проблем, которые имеют разные источники финансирования и в своем комплексе позволят достичь поставленной цели, в частности:
Финансирование мероприятий концепции будет продолжаться за счет государственного и местных бюджетов в пределах ассигнований, предусматреных на соответствующий год, благотворительных фондов, международной технической и финансовой помощи, а также других источников, не запрещенных законодательством. К исполнению плана должны привлечь профессиональные ресурсы инициативных общественных объединений, в частности, организаций ветеранов антитеррористической операции и т.д.