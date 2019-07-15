Кияни-учасники АТО/ООС будуть забезпечені житлом, - КМДА

У Києві схвалено Концепцію забезпечення житлом киян - учасників антитерористичної операції, членів сімей загиблих (померлих) киян - учасників АТО. Про це йдеться у відповідному розпорядженні КМДА №1204, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу адміністрації.

Строк реалізації цієї концепції - до 2024 року. За ці 6 років планується забезпечити житлом 1880 осіб із числа вказаних категорій, що становить 63% від їхньої загальної кількості станом на 31 грудня 2018 року.

"Наприкінці минулого року на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, налічувалось 2797 учасників антитерористичної операції, 151 особа з інвалідністю із числа учасників антитерористичної операції, 35 членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО. Протягом 2015-2018 років зберігається загалом позитивна динаміка як придбання квартир за рахунок бюджету Києва (враховуючи придбані, але не вручені у 2018 році), так і розміру субвенцій із Державного бюджету України. Але навіть якщо ми збережемо темпи реалізації і фінансування відповідної програми – і це ще без урахування наступної постановки на облік – для покращення житлових умов цих киян знадобиться майже 20 років. Тому, безумовно, необхідно впровадити додаткові механізми будівництва і придбання житла для вказаних категорій осіб, що й передбачено новою концепцією", – прокоментував заступник голови КМДА Олександр Спасибко.

Концепцією передбачено кілька механізмів вирішення порушених проблем, які мають різні джерела фінансування та у своєму комплексі дадуть змогу досягти поставленої мети, зокрема:

будівництво (придбання) житла (у тому числі за рахунок субвенції із Державного бюджету України);

будівництво (придбання) житла для забезпечення киян – учасників антитерористичної операції, які потребують поліпшення житлових умов та погодились сплатити 50% вартості житла;

будівництво житла на засадах створення житлово-будівельних кооперативів учасників антитерористичної операції;

забезпечення житлом за механізмом інвестиційного зобов’язання (забудова території здійснюється інвестором, який визначається за результатами інвестиційного конкурсу із критерієм передачі % збудованого житла для забезпечення киян – учасників АТО);

забезпечення житлом за механізмом звільнення від сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, або зменшення її розміру (забудовник у рахунок зобов’язань із сплати пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту передає місту % збудованого житла);

будівництво житла за механізмом виконання ветеранськими організаціями функції замовника будівництва (землекористувач передає в установленому порядку організації ветеранів виконання функції замовника будівництва).

Фінансування заходів концепції триватиме за рахунок державного і місцевих бюджетів у межах асигнувань, що передбачається на відповідний рік, благодійних фондів, міжнародної технічної та фінансової допомоги, а також інших джерел, не заборонених законодавством. До виконання плану мають залучити фахові ресурси ініціативних громадських об’єднань, зокрема, організацій ветеранів антитерористичної операції тощо.