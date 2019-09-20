Киевляне смогут пополнять Kyiv Smart Card без комиссии в терминалах EasyPay

Сеть платежных терминалов EasyPay запустила услугу пополнения транспортной карты Kyiv Smart Card без комиссии. С июня киевляне могут пополнять E-билет наличными во всех платежных терминалах EasyPay без дополнительных затрат. Среди всех терминальных сетей пополнение Kyiv Smart Card без комиссии доступно только в терминалах EasyPay.
Kyiv Smart Card - универсальная карта для оплаты проезда в метро и всех видах общественного транспорта Киева. Единый электронный билет значительно облегчает оплату услуг при передвижении по городу, освобождает киевлян и гостей столицы от необходимости покупать одноразовые проездные талоны и жетоны, экономит время и деньги.
EasyPay - крупнейшая сеть платежных терминалов самообслуживания в Украине.
В Киеве расположено более 2000 терминалов. А также более 13 000 терминалов по всей Украине для оплаты услуг наличными. Это больше чем в любой другой сети небанковских терминалов. А еще сайт easypay.ua и мобильное приложение для iPhone и Android для любых онлайн платежей.
1. Найти ближайший терминал самообслуживания - карта размещения https://map.easypay.ua:8465/.
2. Выбрать иконку Kyiv Smart Card на стартовом экране терминала, или в разделе «Билеты, путешествия».
3. Ввести номер карты KSC и количество поездок, на которую планируете пополнить счет карты.
4. Внести купюры в платежный терминал.
5. После подтверждения оплаты Е-билет готов к использованию.
Также пополнить Kyiv Smart Card с помощью банковской карты удобно в системе онлайн платежей EasyPay на сайте https://easypay.ua/ua или в мобильном приложении EasyPay.