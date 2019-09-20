Кияни зможуть поповнювати Kyiv Smart Card без комісії у терміналах EasyPay

Найбільша мережа платіжних терміналів EasyPay запустила послугу поповнення транспортної карти Kyiv Smart Card без комісії. З червня кияни можуть поповнювати E-квиток готівкою у всіх платіжних терміналах EasyPay без додаткових витрат. Серед усіх термінальних мереж поповнення Kyiv Smart Card без комісії доступне тільки у терміналах EasyPay.

Що таке Kyiv Smart Card?

Kyiv Smart Card - універсальна картка для оплати проїзду в метро і у всіх видах громадського транспорту міста Києва. Єдиний електронний квиток значно полегшує оплату послуг при пересуванні по місту, звільняє киян і гостей столиці від необхідності купувати одноразові проїзні талони та жетони, заощаджує час і гроші.



EasyPay - найбільша мережа платіжних терміналів самообслуговування.

Тільки в Києві - понад 2 000 терміналів. А також понад 13 000 терміналів по всій Україні для оплати послуг готівкою. Це більше ніж у будь-якій іншій мережі небанківських терміналів. А ще сайт easypay.ua та мобільний додаток для iPhone та Android для будь-яких онлайн платежів.

Переваги поповнення Kyiv Smart Card в терміналах EasyPay:

• Поповнення без комісії.

• Термінали EasyPay знаходяться в найбільш зручних місцях для поповнення карти: переходи метро, ​​зупинки громадського транспорту, супермаркети, торгові центри, магазини «біля будинку», фойє бізнес-центрів і т. д.

• Крім поповнення Е-квитка користувачі можуть оплатити більше 3 000 послуг від більш ніж 1500 провайдерів та партнерів EasyPay (мобільний зв`язок, інтернет, поповнення карток будь-якого банку, комунальні, інші послуги).

Поповнити Е-квиток в терміналах EasyPay просто:

1. Знайти найближчий термінал самообслуговування - карта розміщення https://map.easypay.ua:8465/

2. Обрати іконку Kyiv Smart Card на стартовому екрані терміналу, або в розділі «Квитки, подорожі».

3. Ввести номер карти KSC та кількість поїздок, на яку плануєте поповнити рахунок карти.

4. Внести купюри в платіжний термінал.

5. Після підтвердження оплати Е-квиток готовий до використання.



Також поповнити Kyiv Smart Card за допомогою банківської картки зручно в системі онлайн платежів EasyPay на порталі https://easypay.ua/ua або в мобільному додатку EasyPay.