Кияни з вересня почнуть отримувати нові перепустки: подробиці

Влада Києва змінить формат перепусток для пересування під час дії комендантської години, бо теперішні часто підроблюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської військової адміністрації.

Перепустки нового формату будуть функціонувати з 1 вересня. "Це спричинено частою підробкою перепусток та порушенням порядку пересування під час дії комендантської години", - йдеться у повідомленні. Влада заявляє, що нові перепустки будуть мати складнішу систему захисту. Комендант міста Київ, генерал-майор Віктор Плахтій заявив, що створена система дозволяє отримувати перепустки лише особам, які належать до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.