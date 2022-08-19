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Кияни з вересня почнуть отримувати нові перепустки: подробиці

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Київ, П'ятниця 19 серпня 2022 16:59
Кияни з вересня почнуть отримувати нові перепустки: подробиці Фото: Кияни з вересня почнуть отримувати нові перепустки (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Влада Києва змінить формат перепусток для пересування під час дії комендантської години, бо теперішні часто підроблюють.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Київської міської військової адміністрації.

Перепустки нового формату будуть функціонувати з 1 вересня.

"Це спричинено частою підробкою перепусток та порушенням порядку пересування під час дії комендантської години", - йдеться у повідомленні.

Влада заявляє, що нові перепустки будуть мати складнішу систему захисту. Комендант міста Київ, генерал-майор Віктор Плахтій заявив, що створена система дозволяє отримувати перепустки лише особам, які належать до підрозділів сектору безпеки та оборони України, критичної інфраструктури міста та органів державної влади.

Нагадаємо, що жителі Києва тепер зможуть отримувати нагадування про початок комендантської години.

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Київ Комендантська година
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