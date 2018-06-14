Киевляне в прошлом году становились донорами крови более 28 тыс. раз

В Киеве доноры за год сдали 13 тысяч литров крови

В Киеве доноры крови в течение 2017 года сдавали кровь более 28 тыс. раз. Это более 2 тыс. донора этой крови больше, как в 2016 году, сообщила директор Департамента здравоохранения КГГА Валентина Гинзбург, передает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что соответственно возросло и количество заготовленной крови и ее компонентов. Если в 2016 году это было около 12 тысяч литров, в 2017 - уже более 13 тысяч.

"Такие показатели, очевидно, связаны с увеличением количества людей, занимающих активную позицию относительно донорства с одной стороны, и с планомерной работой на такой результат киевской городской власти - с другой", - считает Гинзбург.

По ее словам, для обеспечения работы Киевского городского центра крови сметой на 2018 год утверждено более 30 млн гривен. Кроме того, обеспечение происходит и за счет мероприятий городской целевой программы "Здоровье киевлян", которой предусмотрено еще более 11 млн.

"Таким образом, сегодня Киевский городской центр крови финансируется практически на 100% от общей потребности. А это - гарантия качества всех процедур и операций: от взятия крови до получения конечного продукта", - отметила Гинзбург.

Добавим, в Киеве сдача крови происходит в Киевском городском центре крови по адресу: ул. Максима Берлинского, 12 (с 8:00 до 14:00), а также на ул. Пимоненко, 8 (с 9:00 до 13:00). Забор крови проводится ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

Напомним, по данным Министерства здравоохранения, ежегодно в Украине донорами крови становятся около 500 тысяч человек.