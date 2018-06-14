Кияни торік ставали донорами крові понад 28 тис. разів

У Києві донори за рік здали 13 тисяч літрів крові

У Києві донори крові протягом 2017 року здавали кров понад 28 тис. разів. Це на понад 2 тис. донора цій крові більше, як у 2016 році, повідомила директор Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентина Гінзбург, передає прес-служба відомства.

Зазначається, що відповідно зросла і кількість заготовленої крові та її компонентів. Якщо у 2016 році це було близько 12 тисяч літрів, у 2017 - вже понад 13 тисяч.

"Такі показники, вочевидь, пов’язані зі збільшенням кількості людей, що займають активну позицію щодо донорства з одного боку, та з планомірною роботою на такий результат київської міської влади - з іншого", - вважає Гінзбург.

За її словами, для забезпечення роботи Київського міського центру крові кошторисом на 2018 рік затверджено понад 30 млн гривень. Окрім того, забезпечення відбувається і за рахунок заходів міської цільової програми "Здоров’я киян", якою передбачено ще понад 11 млн.

"Таким чином, сьогодні Київський міський центр крові фінансується практично на 100% від загальної потреби. А це - гарантія якості всіх процедур і операцій: від взяття крові до одержання кінцевого продукту", - зазначила Гінзбург.

Додамо, у Києві здача крові відбувається у Київському міському центрі крові за адресою: вул. Максима Берлінського, 12 (із 8:00 до 14:00), а також на вул. Пимоненка, 8 (із 9:00 до 13:00). Забір крові проводиться щоденно, окрім суботи та неділі.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, щорічно в Україні донорами крові стають близько 500 тисяч людей.