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В Україні щорічно донорами крові стають 500 тис. людей

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 17:17
Ілюстративне фото (УНІАН)
Ілюстративне фото (УНІАН)

Лише 30% донорів крові в Україні є постійними

Щорічно в Україні донорами крові стають близько 500 тисяч людей. Про це з нагоди Всесвітнього дня донора повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.

"Щорічно в Україні стають донорами крові близько 500 тис. людей. 70% з них здають кров лише один раз", - зазначається в прес-службі.

Зазначається, що найбільш безпечнм ресурс якісної крові є регулярне добровільне та безоплатне донорство крові. Для цього міністерство працює над модернізацією центрів крові та самою системою донорства.

"МОЗ України розробив проект стратегії, що має дати старт змінам у системі крові. Основна мета розробленого документу та передбачених ним змін - безпечний, якісний та доступний компонент крові для пацієнта", - повідомили в МОЗ.

Уточнюється, що пропонована стратегія - це оновлена редакція документу, написаного у 2016 році, доопрацьована у відповідності з нормативно-правовими актами медичної реформи.

Оновлена редакція вже пройшла громадське обговорення. Після погодження Міністерством юстиції України документ буде винесено на затвердження уряду.

Нагадаємо, наприкінці травня Кабінет міністрів України запропонував Верховній раді внести переробку донорської крові до переліку видів господарської діяльності, які підлягають ліцензуванню.

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Теги публікації: донорство  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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