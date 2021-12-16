Киевляне начали получать новые платежки за тепло: что изменилось

Киевляне начали получать новые платежки за отопление и горячую воду. В частности, в платежках за ноябрь появилось несколько новых строк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг директора СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина.
В частности, в новых платежках появилась строка "Абонплата", которая включает в себя как расходы на обслуживание, ремонт и замену счетчиков, так и расходы исполнителя услуг, связанные с функционированием абонентских и расчетных служб, а также формированием платежек. Размер абонплаты фиксированный, он не зависит от площади каждой квартиры, числа прописанных людей и объемов предоставленных услуг.
За отопление:
За горячую воду
Также появились новые строки "Функционирование системы отопления" (выделенная составляющая из общего объема тепла на весь дом), "Функционирование системы горячего водоснабжения" (тепловая энергия на обеспечение системы такого водоснабжения) и "Минимальная доля" (отражает минимальное среднее потребление от общего объема тепла на дом для квартир с индивидуальными счетчиками).
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине размер платежки за коммуналку вырос за год на 50%.