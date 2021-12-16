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Киевляне начали получать новые платежки за тепло: что изменилось

Автор: Сергей Новиков

Киевляне начали получать новые платежки за отопление и горячую воду. В частности, в платежках за ноябрь появилось несколько новых строк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг директора СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константина Лопатина.

В частности, в новых платежках появилась строка "Абонплата", которая включает в себя как расходы на обслуживание, ремонт и замену счетчиков, так и расходы исполнителя услуг, связанные с функционированием абонентских и расчетных служб, а также формированием платежек. Размер абонплаты фиксированный, он не зависит от площади каждой квартиры, числа прописанных людей и объемов предоставленных услуг.

За отопление:

  • 30,95 гривен - с расходами на обслуживание домовых счетчиков
  • 21,63 гривен - без расходов на обслуживание домовых счетчиков

За горячую воду

  • 33,74 гривен - с расходами на обслуживание домовых счетчиков
  • 15,35 гривен - без расходов на обслуживание домовых счетчиков

Также появились новые строки "Функционирование системы отопления" (выделенная составляющая из общего объема тепла на весь дом), "Функционирование системы горячего водоснабжения" (тепловая энергия на обеспечение системы такого водоснабжения) и "Минимальная доля" (отражает минимальное среднее потребление от общего объема тепла на дом для квартир с индивидуальными счетчиками).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине размер платежки за коммуналку вырос за год на 50%.

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КиевЖКХ