Кияни почали отримувати нові платіжки за тепло: що змінилося

Кияни почали отримувати нові платіжки за опалення та гарячу воду. Зокрема, в платіжках за листопад з'явилося кілька нових рядків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг директора СП "Енергозбут" КП "Київтеплоенерго" Костянтина Лопатіна.
Зокрема, в нових платіжках з'явився рядок "Абонплата", яка включає в себе як витрати на обслуговування, ремонт і заміну лічильників, так і витрати виконавця послуг, пов'язані з функціонуванням абонентських і розрахункових служб, а також формуванням платіжок. Розмір абонплати фіксований, він не залежить від площі кожної квартири, числа прописаних осб і обсягів наданих послуг.
За опалення:
За гарячу воду
Також з'явилися нові рядки "Функціонування системи опалення" (виділена складова із загального обсягу тепла на весь будинок), "Функціонування системи гарячого водопостачання" (теплова енергія на забезпечення системи такого водопостачання) і "Мінімальна частка" (відображає мінімальне середнє споживання від загального обсягу тепла на будинок для квартир з індивідуальними лічильниками).
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні розмір платіжки за комуналку зріс за рік на 50%.