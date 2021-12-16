Кияни почали отримувати нові платіжки за тепло: що змінилося

Зокрема, в нових платіжках з'явився рядок "Абонплата", яка включає в себе як витрати на обслуговування, ремонт і заміну лічильників, так і витрати виконавця послуг, пов'язані з функціонуванням абонентських і розрахункових служб, а також формуванням платіжок. Розмір абонплати фіксований, він не залежить від площі кожної квартири, числа прописаних осб і обсягів наданих послуг.

За опалення:

30,95 гривень - з витратами на обслуговування будинкових лічильників

21,63 гривень - без витрат на обслуговування будинкових лічильників

За гарячу воду

33,74 гривень - з витратами на обслуговування будинкових лічильників

15,35 гривень - без витрат на обслуговування будинкових лічильників

Також з'явилися нові рядки "Функціонування системи опалення" (виділена складова із загального обсягу тепла на весь будинок), "Функціонування системи гарячого водопостачання" (теплова енергія на забезпечення системи такого водопостачання) і "Мінімальна частка" (відображає мінімальне середнє споживання від загального обсягу тепла на будинок для квартир з індивідуальними лічильниками).