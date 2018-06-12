Киевляне активизировали подачу проектов на Общественный бюджет столицы, - КГГА

В КГГА заявили об ажиотаже с подачей проектов на ОБ-3

Ажиотаж с подачей проектов на ОБ-3, который наблюдается, – первое яркое доказательство действенности нового Положения об Общественном бюджете (ОБ) города Киева. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, передает пресс-служба администрации.

"Новое положение, наработанное с общественностью, содержит много новаций. Одна из них – изменение модели участия граждан в ОБ: вместо моноавторов, которым в прошлом году предлагалось дописывать соавторов, в этом году над проектами работают команды. Благодаря е-системе введена функция автоматического приобщения всех желающих к сотрудничеству над проектом. Основной же задачей команд является качественная реализация проектов победителей", – рассказал Поворозник.

Кроме того, благодаря обновленному положению работа команды нацелена на то, как сделать проект бюджетно-эффективным.

"Во время экспертизы все проекты будут оцениваться в сравнении с подобными, которые уже реализованы в городе. По результатам рассмотрения неэффективные проекты будут отклоняться. Уверен, что в результате такой работы в выигрыше будет город и киевляне, ведь таким образом и представители власти, и авторы проектов более ответственно относиться к расходу публичных средств", – отметил Поворозник.

По его словам, в процессе сотрудничества авторов проектов с городскими властями обязательно будут учитываться новые наработки в направлении Общественного бюджета, которые впоследствии, в случае необходимости, будут внесены в новое положение.

"Только конструктивный диалог власти с общественностью приведет к положительным результатам работы во внедрении Общественного бюджета в городе Киеве", – отметил Поворозник.

Как ранее рассказал сокоординатор Общественного бюджета Киева, советник первого заместителя председателя КГГА Сергей Лобойко, на сегодняшний день электронная система "Общественный бюджет Киева" насчитывает уже более 150 тысяч активных пользователей. При этом следует ожидать значительного прироста аудитории после завершения голосования в сентябре: из 150 тыс. до 250 тыс. киевлян.

Отметим, в 2018 году на реализацию проектов киевлян в рамках ОБ выделяется 150 млн грн.

Напомним, в прошлом году на проекты ОБ было выделено 50 млн грн, всего было подано 497 проектов, из которых среди победителей было реализовано 57 инициатив.