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Киевлянам рассказали, какую помощь можно получить в гуманитарном штабе

Новина українською →
Суббота 19 марта 2022 13:11
Киевлянам рассказали, какую помощь можно получить в гуманитарном штабе Фото: киевляне могут получить помощь в гуманитарном штабе (пресс-службу ДТЭК)
Автор: Артем Горовенко

Киевляне могут получить продукты, лекарства, вещи первой необходимости в городском гуманитарном штабе. Столица накапливает резервы самого нужного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook.

"Компания SCM Рината Ахметова выделила 100 миллионов гривен, которые направлены на оснащение и содержание территориальной обороны Киева. Также Фонд Рината Ахметова помогает Гуманитарному штабу столицы и наборами продуктов и медикаментов для социально незащищенных киевлян и больниц", - рассказал Кличко.

Также работает официальная онлайн-платформа штаба, где координируется помощь: https://potreby.kyivcity.gov.ua/

Телефон для связи со штабом: +380 (44) 363 07 34

Напомним, 27 февраля Киев создал координационный Гуманитарный штаб для обеспечения продуктами питания и вещами первой потребности тех, кто нуждается в такой помощи.

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