Киевлянам рассказали, какую помощь можно получить в гуманитарном штабе

Киевляне могут получить продукты, лекарства, вещи первой необходимости в городском гуманитарном штабе. Столица накапливает резервы самого нужного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко в Facebook .

"Компания SCM Рината Ахметова выделила 100 миллионов гривен, которые направлены на оснащение и содержание территориальной обороны Киева. Также Фонд Рината Ахметова помогает Гуманитарному штабу столицы и наборами продуктов и медикаментов для социально незащищенных киевлян и больниц", - рассказал Кличко.

Также работает официальная онлайн-платформа штаба, где координируется помощь: https://potreby.kyivcity.gov.ua/

Телефон для связи со штабом: +380 (44) 363 07 34

Напомним, 27 февраля Киев создал координационный Гуманитарный штаб для обеспечения продуктами питания и вещами первой потребности тех, кто нуждается в такой помощи.