ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Киянам розповіли, яку допомогу можна отримати в гуманітарному штабі

Новость на русском →
Субота 19 березня 2022 13:11
Киянам розповіли, яку допомогу можна отримати в гуманітарному штабі Фото: кияни можуть отримати допомогу у гуманітарному штабі (прес-службу ДТЕК)
Автор: Артем Горовенко

Кияни можуть отримати харчі, ліки, речі першої потреби у міському гуманітарному штабі. Столиця накопичує резерви найпотрібнішого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook.

"Компанія SCM Ріната Ахметова виділила 100 мільйонів гривень, які спрямовані на оснащення та утримання територіальної оборони Києва. Також Фонд Ріната Ахметова допомагає гуманітарному штабу столиці й наборами продуктів та медикаментів для соціально незахищених киян та лікарень", - розповів Кличко.

Також працює офіційна онлайн-платформа штабу, де координується допомога: https://potreby.kyivcity.gov.ua/

Телефон для зв’язку зі штабом: +380 (44) 363 07 34

Нагадаємо, 27 лютого Київ створив координаційний гуманітарний штаб для забезпечення продуктами харчування та речами першої потреби тих, хто потребує такої допомоги.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Гуманітарна допомога
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня