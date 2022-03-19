Киянам розповіли, яку допомогу можна отримати в гуманітарному штабі

Кияни можуть отримати харчі, ліки, речі першої потреби у міському гуманітарному штабі. Столиця накопичує резерви найпотрібнішого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка у Facebook .

"Компанія SCM Ріната Ахметова виділила 100 мільйонів гривень, які спрямовані на оснащення та утримання територіальної оборони Києва. Також Фонд Ріната Ахметова допомагає гуманітарному штабу столиці й наборами продуктів та медикаментів для соціально незахищених киян та лікарень", - розповів Кличко.

Також працює офіційна онлайн-платформа штабу, де координується допомога: https://potreby.kyivcity.gov.ua/

Телефон для зв’язку зі штабом: +380 (44) 363 07 34

Нагадаємо, 27 лютого Київ створив координаційний гуманітарний штаб для забезпечення продуктами харчування та речами першої потреби тих, хто потребує такої допомоги.