Киевлян просят не ходить на кладбища в период военного положения, - КГГА

Городские власти просят киевлян воздержаться от посещения кладбищ на период военного положения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Горожанам напоминают, что столица неоднократно подвергалась ракетным ударам, погибли мирные жители, повреждены дома, школы, детсады. Есть факты обстрелов и территорий кладбищ.
"Не создавайте скопления людей на территориях кладбищ, не подвергайте опасности себя и своих близких", - призвали в КГГА.
Напомним, в этом году из-за войны в некоторых городах людей призывают воздержаться от посещения могил.
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