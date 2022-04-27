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Киян просять не ходити на кладовища у період воєнного стану, - КМДА

Фото: киян просять не ходити на кладовища у період воєнного стан (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Міська влада просить киян утриматися від відвідування кладовищ на період воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Містянам нагадують, що столиця неодноразово зазнавала ракетних ударів, загинули мирні жителі, пошкоджені будинки, школи, дитсадки. Є факти обстрілів і територій кладовищ.

"Не створюйте скупчення людей на територіях кладовищ, не наражайте на небезпеку себе і своїх близьких", - закликали в КМДА.

Нагадаємо, цього року через війну у деяких містах людей закликають утриматися від відвідування могил.

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