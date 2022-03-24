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Киевлян призвали закрыть окна из-за пожаров в Киевской области

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Киев, Четверг 24 марта 2022 22:19
Киевлян призвали закрыть окна из-за пожаров в Киевской области Фото: Задымление в Киеве (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Столичные власти обратились к жителям Киева с просьбой закрыть окна и по возможности не находиться на открытом воздухе из-за задымления в районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал КГГА.

В результате пожаров в Киевской области наблюдается задымление в Голосеевском и Святошинском районах столицы. Киевская горгосадминистрация просит оставаться дома и плотно закрыть окна.

"Городские власти призывают киевлян держать окна закрытыми, особенно ночью и утром. А также по возможности не находиться на открытом воздухе. При наличии следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха", – говорится в сообщении.

Кроме того, киевлянам посоветовали делать влажную уборку и расставить емкости с водой для повышения влажности воздуха в помещениях, а также увеличить потребление жидкости. В то же время жителей Киева просят сохранять спокойствие.

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КГГА Киев Киевская область Голосеевский район Пожар Святошинский район
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