Киян закликали зачинити вікна через пожежі в Київській області

Столична влада звернулася до мешканців Києва з проханням зачинити вікна та за можливості не перебувати на відкритому повітрі через задимлення у районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал КМДА .

Внаслідок пожеж на Київщині спостерігається задимлення у Голосіївському та Святошинському районах столиці. Київська міськдержадміністрація просить залишатися вдома та щільно зачинити вікна.

"Міська влада закликає киян тримати вікна зачиненими, особливо вночі та вранці. А також за можливості не перебувати на відкритому повітрі. За наявності слід увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря", – йдеться в повідомленні.

Окрім того, киянам порадили робити вологе прибирання і розставити ємності з водою для підвищення вологості повітря в приміщеннях, а також збільшити споживання рідини. Водночас мешканців Києва просять зберігати спокій.