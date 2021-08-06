UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города: в чем причина

Автор: РБК-Украина

В Киеве с 10 по 12 августа могут звучать "взрывы". Киевлян просят не пугаться, ведь будут проводиться учения военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Шевченковской райгосадминистрации в Киеве.

По решению главнокомандующего ВСУ, в Киеве с 7 по 13 августа планируют провести учебные сборы с практическим призывом военнообязанных и резервистов территориальной обороны города Киева. Они будут отрабатывать практические действия по обороне столицы.

Во время учений с 10 по 12 августа будут организованы учения использованием холостых патронов и учебных взрывных устройств.

"Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителями", - говорится в сообщении.

Учения будут проводиться на таких местах:

  • учебное место № 1 - выполнение боевых задач по обороне города Киева (ул. Большая Окружная напротив ЖК "Министерский");
  • учебное место № 2 - поддержка правопорядка и безопасности в городе Киеве в местах скопления населения (пр-т Воздухофлотский, 41, возле здания Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);
  • учебное место № 3 - охрана критически важных объектов и коммуникаций города Киева (ул. Промышленная, 4, ТЭЦ-5);
  • учебное место № 4 - охрана и обеспечение надежного функционирования органов государственной власти (пр-т Воздухофлотский, 41, здание Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации);
  • учебное место № 5 - развертывание штаба района территориальной обороны Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации и основного командного пункта отдельной бригады территориальной обороны города Киева (малый зал Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации);
  • учебное место № 6 - развертывание штаба района территориальной обороны Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации и командно-наблюдательного пункта отдельного батальона территориальной обороны города Киева (спортивный зал Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации).
Читайте РБК-Украина в Google News
КиевученияВзрыв