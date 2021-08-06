Киян попереджають про "вибухи" на території міста: в чому причина

За рішенням головнокомандувача ЗСУ, у Києві з 7 до 13 серпня планують провести навчальні збори з практичним призовом військовозобов’язаних та резервістів територіальної оборони міста Києва. Вони будуть відпрацьовувати практичні дії з оборони столиці.

Під час навчань з 10 по 12 серпня будуть організовані навчання використанням холостих набоїв та навчальних вибухових пристроїв.

"Тож киян просять не лякатися гучних звуків. Полігони у цей час будуть в оточенні правоохоронцями", - йдеться в повідомленні.

Навчання будуть проводитися на таких місцях: