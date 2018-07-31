Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха

Метеорологические условия способствуют накоплению и удержанию вредных примесей в воздухе

Синоптики предупреждают о высоком уровне загрязнения воздуха в Киеве 30-31 июля. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на Укргидрометцентр.

Отмечается, что в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

"По данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского, уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-6 среднесуточных ПДК (предельно-допустимая концентрация), в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспекта; улицы Довженко и проспекта Победы", - сообщают в КГГА.

Кроме этого, уровень загрязнения формальдегидом достиг 5-7,5 среднесуточных ПДК, в районах площадей Бессарабской и Демеевской; Оболонского проспектов и Победы, бульвара Леси Украинки и улиц Довженко, Попудренко, Каунасская.

По прогнозу Гидрометцентра, такая погода - антициклональний характер погоды, дневная высокая температура и ночные задерживающие слои воздуха - удержатся в Киеве до 3 августа 2018 года.

Напомним, сегодня, 31 июля, "Киевавтодор" напомнил об ограничениях на дорогах при температуре воздуха выше +28. Ограничения будут вводиться с 10:00 до 22:00.