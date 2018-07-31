В Киеве в случае повышения температуры до +28 ограничат движение тяжеловесного транспорта

Ограничения будут вводиться с 10:00 до 22:00

В Киеве в случае повышения температуры воздуха до +28 ограничат движение тяжеловесного транспорта. Об этом сообщили в коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Так, в Киеве при повышении температуры до +28 вводится ограничение движения по улицам города для тяжеловесных транспортных средств общим весом свыше 24 т и нагрузкой на ось более 7 т с 10:00 до 22:00.

Ограничения будут вводиться в соответствии с распоряжением Киевской городской государственной администрации от 07.07.2012 № 1173 "Об ограничении движения большегрузного автотранспорта на улицах и дорогах г. Киева в связи с повышением температуры воздуха".

Скриншот (twitter.com/kmda_official)

Напомним, в Киеве до 30 августа 2018 года частично ограничено движение по мосту Патона в первой полосе движения в направлении с левого на правый берег Днепра. В корпорации пояснили, что такое решение связано с ремонтом монолитной железобетонной плиты пролетного строения моста.

"Из-за значительного количества работ, что будут выполняться под прогоновым строением моста, и в связи с невозможностью масштабного ограничения движения по мосту завершение работ запланировано 30 августа 2018 года", - уточнили в "Киевавтодоре" и попросили водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.