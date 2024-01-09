У Києві зросла кількість жертв ракетної атаки росіян 29 грудня

Кількість загиблих внаслідок ракетної атаки росіян по Києву 29 грудня 2023 року зросла до 33 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

"Під час демонтажу зруйнованих будівельних конструкцій на складському приміщенні в Шевченківському районі були виявлені ознаки ще одного загиблого. Ці дані підтвердила проведена звірка національної поліції", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, станом на сьогодні внаслідок ракетної атаки РФ 29 грудня у Києві загинули 33 людини.

Обстріл Києва 29 грудня

Російські війська 29 грудня влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Зокрема, в небі над Києвом було збито понад 30 ворожих цілей.

Спочатку повідомлялося про 17 постраждалих. Пізніше кількість постраждалих зросла до 28 людей. Також повідомлялося про трьох загиблих. Пізніше кількість загиблих почала стрімко зростати. 1 січня у Києві було оголошено днем жалоби.

Додамо, 3 січня у Києві завершили аварійно-рятувальні роботи після масованої ворожої атаки, які тривали з 29 грудня.