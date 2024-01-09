В Киеве возросло количество жертв ракетной атаки россиян 29 декабря

Количество погибших в результате ракетной атаки россиян по Киеву 29 декабря 2023 года возросло до 33 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА .

"При демонтаже разрушенных строительных конструкций на складском помещении в Шевченковском районе были обнаружены признаки еще одного погибшего. Эти данные подтвердила проведенная сверка национальной полиции", - говорится в сообщении.

Таким образом, по состоянию на сегодняшний день в результате ракетной атаки РФ 29 декабря в Киеве погибли 33 человека.

Обстрел Киева 29 декабря

Российские войска 29 декабря устроили массированную атаку по Украине, использовав около 160 ракет разных типов, кроме "Калибров". В частности, в небе над Киевом было сбито более 30 враждебных целей.

Первоначально сообщалось о 17 пострадавших. Позже количество пострадавших возросло до 28 человек. Также сообщалось о трех погибших. Позже количество погибших стало стремительно расти. 1 января в Киеве был объявлен днем траура.

Добавим, 3 января в Киеве завершили аварийно-спасательные работы после массированной вражеской атаки, которые длились с 29 декабря.