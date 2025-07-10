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У Києві зросла кількість постраждалих через атаку РФ

Фото: у Києві вже щонайменше 6 постраждалих (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч на 10 липня росіяни атакували Київ дронами та балістикою. Кількість постраждалих постійно зростає.

Про у повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника КМВА Тимура Ткаченка.

"Кількість постраждалих зросла до 6 людей", - йдеться у повідомленні о 03:49.

Зазначимо, що про першого постраждалого стало відомо рівно годину тому. Мер Києва Віталій Кличко написав, людину госпіталізували медики в Солом'янському районі. Згодом кількість постраждалих зросла двох, а потім до трьох.

Оновлено о 04:06

"За даними медиків, наразі пʼятеро постраждалих у столиці. Чотирьох із них медики госпіталізували, одному надали допомогу на місці", - написав Кличко.

Зазначимо, що за словами Ткаченка у Києві 6 постраждалих.

Оновлено о 04:19

Внаслідок масованого обстрілу Києва, постраждали семеро людей, повідомив Ткаченко.

Оновлено о 04:30 

"Станом на 04:30 в Києві 8 людей постраждало внаслідок атаки", - повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. 

Обстріл Києва

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни здійснили комбіновану атаку на Київ. Зокрема, на столицю летіли дрони та балістичні ракети. В місті було чути дуже велику кількість потужних вибухів.

Наразі відомо, що у шести районах столиці зафіксовано наслідки. У кількох з них горять будівлі, АЗС та гаражі.

Детальніше про перші наслідки ворожої атаки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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