У Києві зросла кількість поранених внаслідок нічного обстрілу
У Києві, внаслідок масованого комбінованого обстрілу, зросла кількість постраждалих. До ліквідації наслідків залучені сотні рятувальників та правоохоронців.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.
Станом на зараз, як повідомив голова відомства, відомо про 17 постраждалих внаслідок обстрілу.
Загалом до ліквідації наслідків у Києві залучені:
- 400 рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС);
- 300 правоохоронців.
"Задіяні інженерна, роботизована техніка, працюють групи верхолазів. А також саперні розрахунки, щоб перевірити, чи немає загрози для людей", - розповів Клименко.
Шевченківський район
Також ліквідація наслідків атаки триває й у Шевченківському районі, де ворог поцілив по житловій інфраструктурі. Наразі тут працюють близько 30 слідчо-оперативних груп, які документують пошкодження.
Обстріл України у ніч на 10 липня
Під час нічної масованої атаки ворог загалом застосував 415 засобів повітряного нападу, серед яких:
- 397 ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) типу Shahed й дронів-імітаторів;
- вісім балістичних ракет "Іскандер-М";
- шість крилатих ракет Х-101;
- чотири зенітні керовані ракети С-300.
Основним напрямком удару був Київ. Загалом протиповітряній обороні вдалось збити 178 засобів повітряного нападу. Зокрема 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.
Детальніше про наслідки атаки на Київ - у матеріалі РБК-Україна.
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