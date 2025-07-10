У Києві зросла кількість поранених внаслідок нічного обстрілу

У Києві, внаслідок масованого комбінованого обстрілу, зросла кількість постраждалих. До ліквідації наслідків залучені сотні рятувальників та правоохоронців.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів голова Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко.

Станом на зараз, як повідомив голова відомства, відомо про 17 постраждалих внаслідок обстрілу. Загалом до ліквідації наслідків у Києві залучені: 400 рятувальників Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС);

300 правоохоронців. "Задіяні інженерна, роботизована техніка, працюють групи верхолазів. А також саперні розрахунки, щоб перевірити, чи немає загрози для людей", - розповів Клименко. Шевченківський район Також ліквідація наслідків атаки триває й у Шевченківському районі, де ворог поцілив по житловій інфраструктурі. Наразі тут працюють близько 30 слідчо-оперативних груп, які документують пошкодження.