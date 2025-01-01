В Києві зняли головний прапор України: в чому причина

День Державного прапора України

День Державного прапора України - державне свято України, присвячене одному з її державних символів - прапору України. Відзначається щорічно 23 серпня.

На загальнодержавному рівні свято встановлено указом колишнього президента України Леоніда Кучми № 987/2004 "Про День Державного Прапора України" від 23.08.2004.

Раніше День Державного прапора святкувався тільки в Києві на муніципальному рівні. Столиця відзначала це свято 24 липня. Саме цього дня у 1990 році синьо-жовтий прапор було піднято над київською мерією.

Нагадаємо, у 2022 році у Чернігові встановили новий рекорд України з найбільшого по розміру в’язаного прапора.

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