В Киеве сняли главный флаг Украины: в чем причина

День Государственного флага Украины

День Государственного флага Украины - государственный праздник Украины, посвященный одному из ее государственных символов - флагу Украины. Отмечается ежегодно 23 августа.

На общегосударственном уровне праздник установлен указом бывшего президента Украины Леонида Кучмы № 987/2004 "О Дне Государственного Флага Украины" от 23.08.2004.

Ранее День Государственного флага праздновался только в Киеве на муниципальном уровне. Столица отмечала этот праздник 24 июля. Именно в этот день в 1990 году сине-желтый флаг был поднят над киевской мэрией.

Напомним, в 2022 году в Чернигове установили новый рекорд Украины по самому большому по размеру вязаному флагу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.