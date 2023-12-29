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У Києві знову зросла кількість жертв внаслідок обстрілу

Фото: у Києві знову зросла кількість жертв (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кількість жертв внаслідок ракетної атаки на Київ знову зросла. У столиці загинули троє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

Він повідомив, що у Шевченківському районі дістали тіло ще одного загиблого з-під завалів складського приміщення.

Станом на 13:10 у Києві внаслідок сьогоднішньої атаки загинули троє осіб. 

Також відомо, що у столиці 24 особи отримали поранення.

Масована атака

Російські терористи з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Києвом сьогодні збили понад 30 ворожих цілей. У Києві через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі.

Спочатку повідомлялося про одну жертву у столиці. Але завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати. 

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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