У Києві знову зросла кількість жертв внаслідок обстрілу

Він повідомив, що у Шевченківському районі дістали тіло ще одного загиблого з-під завалів складського приміщення.

Станом на 13:10 у Києві внаслідок сьогоднішньої атаки загинули троє осіб.

Також відомо, що у столиці 24 особи отримали поранення.

Масована атака

Російські терористи з ночі атакували Україну ракетами та дронами-камікадзе. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що росіяни випустили 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Києвом сьогодні збили понад 30 ворожих цілей. У Києві через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі.

Спочатку повідомлялося про одну жертву у столиці. Але завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.