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У Києві знову зросла кількість жертв від ранкового удару РФ

Фото: у Києві знову зросла кількість жертв від ранкового удару РФ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Києві знову збільшилася кількість загиблих внаслідок масштабного повітряного удару російських терористів вранці п'ятниці, 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Віталія Кличка.

За його словами, рятувальники дістали з-під завалів тіла ще трьох осіб. Таким чином кількість жертв зросла до семи.

"Тіла ще трьох загиблих дістали з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі протягом кількох останніх годин. Кількість загиблих у результаті ранкової атаки на столицю зросла до 7 людей", - написав він.

Масована атака 29 грудня

Сьогодні з ночі російські окупанти завдали по Україні масштабного повітряного удару із застосуванням ракет різного типу та дронів-камікадзе "Шахед". У ЗСУ повідомили, що загалом противник випустив 158 ракет різних типів та ударних дронів. Сили ППО збили 27 "Шахедів" та 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Над Києвом сьогодні збили понад 30 ворожих цілей. У столиці через атаку спалахнули пожежа у багатоповерхівках та на складі. Завали на складі у Шевченківському районі продовжують розбирати.

Детальніше про масовану атаку та її наслідки - читайте у нашому матеріалі.

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