У Києві знову зросла кількість постраждалих внаслідок вчорашньої атаки

Кількість постраждалих у Києві внаслідок вчорашньої ракетної атаки знову зросла. Поранення отримали 54 особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію у Telegram.

"Станом на 13:00 3 січня 2024 року вже 54 людини постраждало, 2 загинуло. У більшості постраждалих - мінно-вибухові травми", - повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, сьогодні зранку ДСНС повідомила, що у Києві кількість постраждалих зросла до 50. Рятувальники врятували 57 осіб.

Масований обстріл України 2 січня

Вчора російські окупанти повторили масштабний обстріл, як 29 грудня. Спочатку росіяни випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО збили вчора 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість ракет. У Солом'янському районі столиці внаслідок атаки була пошкоджена багатоповерхівка.